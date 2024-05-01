Как получить под кладовку чердак или подвал

В состав общего имущества МКД включены помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом доме.
По словам юриста, это помещения общего пользования. К ним в том числе относятся межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые шахты, коридоры, чердаки, технические этажи и подвалы, в которых есть инженерные коммуникации, мусоропроводы, а также котельные, бойлерные и другое.
Согласно гражданскому и жилищному законодательству, в частности, п. 1 ст. 247 ГК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться имуществом, которое находится в долевой собственности, по соглашению всех его участников. Если такое согласие не получено, — в порядке, устанавливаемом судом.
«По закону, доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. При этом доля в праве общей собственности следует судьбе права собственности на помещение», — разъясняет юрист.
При переходе права собственности на помещение в МКД доля в праве общей собственности на общее имущество в доме нового собственника помещения равна доле в праве общей собственности на общее имущество предшествующего собственника.
По словам эксперта, собственник помещения в многоквартирном доме не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, отчуждать долю и совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на помещение.
Правовой режим общего имущества запрещает собственникам помещений в многоквартирном доме, пользоваться общим имуществом единолично без согласия других сособственников. Таким образом, чтобы пользоваться общим имуществом МКД необходимо собрать общее собрание собственников дома.
Если они проголосуют за передачу части имущества в пользование кому-то из собственников, то пользоваться последние смогут на основании решения общего собрания собственников МКД.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме имеет кворум если в нем приняли участие более чем 50 проц от общего числа собственников.
Какими должны быть действия собственника помещения, заинтересованного в передаче ему части имущества в пользование? Он инициирует общее собрание собственников, оповещая всех за 10 дней до его начала. Затем проводит само собрание и фиксирует протоколом принятое на нем решение.
Протокол составляется в письменной форме не позднее чем через 10 календарных дней с даты проведения общего собрания.
Гражданин, по инициативе которого было созвано общее собрание, должен представить подлинники решений и протокола общего собрания собственников в управляющую организацию. А при непосредственном способе управления МКД — в орган жилищного надзора. Сделать это надо не позднее чем через 10 календарных дней после проведения собрания.
Также решения и протокол общего собрания должны быть размещены в ГИС «ЖКХ» или региональной информационной системе.
Следует довести до сведения собственников помещений итоги голосования и принятые на собрании решения не позднее чем через 10 дней. Разместить сообщения необходимо в помещении дома. Эта информация должна быть доступна для всех.
Решения общего собрания в форме заочного голосования, проведенного с использованием информационной системы, автоматически формируются в форме протокола и размещаются в данной системе в течение 24 часов после окончания голосования, заключила Србуи Иващенко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».