5 проверенных способов сэкономить на продуктах за счет хранения

Расходы на продукты питания могут занимать значительную долю семейного бюджета. При этом цены в магазинах и на рынках постоянно растут. Сами же продукты имеют свойство портиться, особенно если хранить их неправильно. Рассмотрим пять способов, которые помогут дольше сохранять продукты в холодильнике свежими и пригодными для употребления в пищу а, следовательно, экономить на их покупке.
Как правильно хранить продукты в холодильнике
- Особое внимание, требуется уделить продуктам с запахом. Их лучше положить отдельно от остальных продуктов. Данное действие предотвращает пропитывание, например, яиц, сыра и сливочного масла, посторонними запахами.
- Для хранения продуктов нужно использовать либо оригинальную упаковку, либо закрывающийся контейнер. Это также снизит вероятность впитывания запахов, а если продукт испортится, то споры плесени не распространятся по холодильнику.
- Обратите внимание, что консервы из металлических банок после вскрытия лучше переложить в стеклянную или керамическую тару. В таком случае, у них не появится металлический привкус.
- Готовую еду следует хранить отдельно от сырых продуктов. Лучше даже размещать их на разных полках холодильника. Это предотвратит попадание на пищу бактерий от сырых продуктов.
- Не стоит хранить скоропортящиеся продукты на дверце холодильника. Температура на ней немного выше, чем внутри него и такие продукты могут быстрее стать непригодными для употребления в пищу. Например, вглубь холодильника лучше класть охлажденные мясные изделия и творожную массу.
Общие рекомендации по хранению продуктов
Каждый продукт обладает своими особенностями хранения, которые стоит знать и соблюдать. Важно обращать внимание на упаковку и следовать инструкциям производителя. Это позволит добиться наилучших результатов в хранении.
Предлагаем вашему вниманию общие рекомендации, которые помогут продуктам оставаться свежими как можно дольше.
Яйца следует хранить в холодильнике, что будет препятствовать размножению бактерий. При этом для более длительного сохранения свежести держать их лучше в оригинальной упаковке с кончиком вниз.
Молоко и кисломолочные продукты помещают в холодильник с температурным режимом 1−4 градуса Цельсия.
Мясо и рыбу также хранят в холодильнике с указанным выше температурным режимом. При этом их заворачивают в плотную упаковку с целью предотвращения засыхания или выделения запахов.
Овощи. Картофель, свеклу, морковь и лук следует держать в сухом, затемненном, прохладном и хорошо вентилируемом месте.
Отметим, что картофель не следует класть в холодильник, так как его температурный режим может привести к трансформации крахмала в сахар.
Чеснок также не стоит хранить в холодильнике, так как он может прорасти из-за высокой влажности.
Лук, во избежание появления влаги и загнивания, не следует держать в пластиковом пакете.
Фрукты. Яблоки и груши рекомендуется хранить в холодильнике. Это замедлит процесс спелости. Быстросозревающие фрукты, в частности, авокадо и бананы, лучше оставить в помещении с комнатной температурой.
Обратите внимание, что некоторые овощи и фрукты выделяют ускоряющее их созревание вещество этилен. К ним относятся, например, яблоки, груши, бананы, авокадо и помидоры. Их следует держать отдельно от картофеля, капусты, огурцов и зелени, что предотвратит их порчу.
Консервированные продукты могут храниться при комнатной температуре. При этом необходимо следить за сроками годности и целостностью упаковки. Если она имеет повреждения, продукт непригоден для употребления.
Хлебобулочные изделия храните при комнатной температуре в плотно закрытом пакете или контейнере. Хлеб для более длительной сохранности можно заморозить. Но при этом важно учитывать, что он хорошо впитывает запахи.
Рис и макароны нужно держать в плотно закрытой упаковке. Это позволит предотвратить появление влаги и дольше сохранить свежесть.
Рис не нужно хранить во влажных и жарких местах. Это позволит избежать его загнивание.
Муку целесообразно держать в прохладном сухом месте подальше от воды. Таким образом можно предотвратить появление плесени.
Травы и специи. Цельные специи лучше держать в плотно закрытом контейнере в прохладном, сухом и темном месте. Тепло и влага могут негативным образом повлиять на качество данного продукта.
Сухие травы, для сохранения их полезных и вкусовых свойств, можно поместить в стеклянный контейнер и держать подальше от солнечного света.
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