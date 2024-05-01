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5 проверенных способов сэкономить на продуктах за счет хранения

Проверенные способы увеличить срок годности продуктов за счет хранения. Рассказываем, как снизить расходы на продукты и избежать их порчи, поменяв правила хранения.

Источник: Freepik

Расходы на продукты питания могут занимать значительную долю семейного бюджета. При этом цены в магазинах и на рынках постоянно растут. Сами же продукты имеют свойство портиться, особенно если хранить их неправильно. Рассмотрим пять способов, которые помогут дольше сохранять продукты в холодильнике свежими и пригодными для употребления в пищу а, следовательно, экономить на их покупке.

Как правильно хранить продукты в холодильнике

  1. Особое внимание, требуется уделить продуктам с запахом. Их лучше положить отдельно от остальных продуктов. Данное действие предотвращает пропитывание, например, яиц, сыра и сливочного масла, посторонними запахами.
  2. Для хранения продуктов нужно использовать либо оригинальную упаковку, либо закрывающийся контейнер. Это также снизит вероятность впитывания запахов, а если продукт испортится, то споры плесени не распространятся по холодильнику.
  3. Обратите внимание, что консервы из металлических банок после вскрытия лучше переложить в стеклянную или керамическую тару. В таком случае, у них не появится металлический привкус.
  4. Готовую еду следует хранить отдельно от сырых продуктов. Лучше даже размещать их на разных полках холодильника. Это предотвратит попадание на пищу бактерий от сырых продуктов.
  5. Не стоит хранить скоропортящиеся продукты на дверце холодильника. Температура на ней немного выше, чем внутри него и такие продукты могут быстрее стать непригодными для употребления в пищу. Например, вглубь холодильника лучше класть охлажденные мясные изделия и творожную массу.

Общие рекомендации по хранению продуктов

Каждый продукт обладает своими особенностями хранения, которые стоит знать и соблюдать. Важно обращать внимание на упаковку и следовать инструкциям производителя. Это позволит добиться наилучших результатов в хранении.

Предлагаем вашему вниманию общие рекомендации, которые помогут продуктам оставаться свежими как можно дольше.

Яйца следует хранить в холодильнике, что будет препятствовать размножению бактерий. При этом для более длительного сохранения свежести держать их лучше в оригинальной упаковке с кончиком вниз.

Молоко и кисломолочные продукты помещают в холодильник с температурным режимом 1−4 градуса Цельсия.

Мясо и рыбу также хранят в холодильнике с указанным выше температурным режимом. При этом их заворачивают в плотную упаковку с целью предотвращения засыхания или выделения запахов.

Овощи. Картофель, свеклу, морковь и лук следует держать в сухом, затемненном, прохладном и хорошо вентилируемом месте.

Отметим, что картофель не следует класть в холодильник, так как его температурный режим может привести к трансформации крахмала в сахар.

Чеснок также не стоит хранить в холодильнике, так как он может прорасти из-за высокой влажности.

Лук, во избежание появления влаги и загнивания, не следует держать в пластиковом пакете.

Фрукты. Яблоки и груши рекомендуется хранить в холодильнике. Это замедлит процесс спелости. Быстросозревающие фрукты, в частности, авокадо и бананы, лучше оставить в помещении с комнатной температурой.

Обратите внимание, что некоторые овощи и фрукты выделяют ускоряющее их созревание вещество этилен. К ним относятся, например, яблоки, груши, бананы, авокадо и помидоры. Их следует держать отдельно от картофеля, капусты, огурцов и зелени, что предотвратит их порчу.

Консервированные продукты могут храниться при комнатной температуре. При этом необходимо следить за сроками годности и целостностью упаковки. Если она имеет повреждения, продукт непригоден для употребления.

Хлебобулочные изделия храните при комнатной температуре в плотно закрытом пакете или контейнере. Хлеб для более длительной сохранности можно заморозить. Но при этом важно учитывать, что он хорошо впитывает запахи.

Рис и макароны нужно держать в плотно закрытой упаковке. Это позволит предотвратить появление влаги и дольше сохранить свежесть.

Рис не нужно хранить во влажных и жарких местах. Это позволит избежать его загнивание.

Муку целесообразно держать в прохладном сухом месте подальше от воды. Таким образом можно предотвратить появление плесени.

Травы и специи. Цельные специи лучше держать в плотно закрытом контейнере в прохладном, сухом и темном месте. Тепло и влага могут негативным образом повлиять на качество данного продукта.

Сухие травы, для сохранения их полезных и вкусовых свойств, можно поместить в стеклянный контейнер и держать подальше от солнечного света.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».