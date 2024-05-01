5 проверенных способов сэкономить на продуктах за счет хранения

Расходы на продукты питания могут занимать значительную долю семейного бюджета. При этом цены в магазинах и на рынках постоянно растут. Сами же продукты имеют свойство портиться, особенно если хранить их неправильно. Рассмотрим пять способов, которые помогут дольше сохранять продукты в холодильнике свежими и пригодными для употребления в пищу а, следовательно, экономить на их покупке.