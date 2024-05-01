Johnson & Johnson выделит $6,5 млрд на соглашения по искам из-за присыпки

До этого 42 американских штата подали иски в отношении J&J из-за детской присыпки, которая могла вызывать рак из-за присутствия в ней канцерогенного асбеста. В 2020 году фармкомпания прекратила продавать товар в США и Канаде, при этом настаивая на его безопасности. Позже Johnson & Johnson пообещала полностью прекратить выпуск детской присыпки на основе талька.