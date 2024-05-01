Japan Tobacco объяснила сохранение бизнеса в России

Производитель табачных изделий решил направить часть поставок через Турцию и перевел ключевой персонал в Гонконг, пояснил Терабатаке. Первоначально Japan Tobacco (33% принадлежит государству) после начала военных действий на Украине не исключала продажи своего российского бизнеса. В итоге было принято решение сохранить бизнес, но приостановить всю инвестиционную и маркетинговую деятельность в России.