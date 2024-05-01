Эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом

По их мнению, можно предположить, что сезонный рост цен бензина и дизельного топлива продолжится, как минимум, до начала осени. Но причин для резкого подорожания нет. В случае возникновения даже намека на кризис, правительство может принять экстренные меры и ужесточит контроль за потоками нефти и топлива. Уже сейчас от нефтяников требуют предоставить планы по отгрузкам на май. ФАС будет разбираться с диспаритетом, когда цены мелкого опта превышают цены на АЗС. Государственное регулирование нефтяного рынка усиливается и сможет защитить автовладельцев от резких всплесков цен.