Эксперты предположили, что будет с ценами на АЗС этим летом

Опрошенные «РГ» эксперты предполагают, что цены на АЗС продолжат расти, но никакого серьезного подорожания не будет. Максимум, они догонят среднюю инфляцию.
Аналитики группы «Деловой Профиль» поясняют, что темпы роста цен на бензин и дизтопливо пока сильно отстают от инфляции, которая по итогам первого квартала составила 2,3%. Летом рост цен наберет обороты и, скорее всего, догонит инфляцию.
По данным Росстата, с начала года темпы подорожания бензинов отстают от средней инфляции почти в 2 раза (1,2%), а ДТ -в 4 раза (0,6%).
Эксперты отмечают, что цены растут уже шесть недель подряд, но неравномерно, и в отдельных регионах России они и вовсе снижаются. Такой разброс свидетельствует о том, что некоторые компании не стремятся расставаться с запасами нефтепродуктов, придерживая их до момента, когда цена станет более выгодной для продажи.
Розничный рынок топлива не реагирует на биржевые котировки, и цены на заправках не падают вместе с коррекцией на бирже. С одной стороны, владельцы транспорта таким образом защищены от резких ценовых колебаний. С другой — биржевые котировки не отражают реальную картину с закупочными оптовыми ценами, так как большинство сделок совершается напрямую. Поэтому несмотря на происходящее снижение биржевых котировок, в рознице бензин демонстрирует рост, считают эксперты «Делового Профиля».
По их мнению, можно предположить, что сезонный рост цен бензина и дизельного топлива продолжится, как минимум, до начала осени. Но причин для резкого подорожания нет. В случае возникновения даже намека на кризис, правительство может принять экстренные меры и ужесточит контроль за потоками нефти и топлива. Уже сейчас от нефтяников требуют предоставить планы по отгрузкам на май. ФАС будет разбираться с диспаритетом, когда цены мелкого опта превышают цены на АЗС. Государственное регулирование нефтяного рынка усиливается и сможет защитить автовладельцев от резких всплесков цен.
Ранее в разговоре с «РГ» заместитель председателя набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отметил, что в России, с одной стороны, рост цен на АЗС ограничен инфляцией, а с другой, неизбежен в ее рамках. Топливный рынок регулируется, чтобы не допускать резких скачков цен. В других условиях колебания могут быть очень большими. Например, в США цена на бензин вырастала за короткий срок почти в два раза.
Для российского потребителя, такие скачки, соразмерные с оптовым рынком, сложны для восприятия, люди привыкли к некоторой стабильности, поясняет эксперт. Но с учетом того, что нефть дорожает и есть инфляционные процессы в экономике, медленный, но верный рост стоимости бензина запрограммирован. Но в пределах годовой инфляции. Поэтому никаких прямых и последовательных связей между оптовым рынком и розничным рынком у нас нет, считает Гусев.
Вероятность движения цен на АЗС вверх есть, поскольку растут затраты на оборудование и персонал, дорожает нефть, растут тарифы, поясняет эксперт. Они могут догнать или не догнать среднюю инфляцию по стране за год, все будет зависеть от ситуации на рынке, но точно не должны превысить его.