Эксперт Гривач: Европа прошла газовый кризис, но он может повториться

Но несмотря на это баланс все еще хрупок, подчеркивает Гривач. Любые внешние события и даже намеки на них вызывают панические ралли на рынке. Как это было прошлой осенью после угрозы забастовок на австралийских СПГ проектах и обострения на Ближнем Востоке. Сейчас таким же фактором среднесрочной нервозности является вопрос продолжения транзита российского газа через Украину предстоящей зимой. Отсюда и стратегия стран ЕС по сохранению максимальных остатков в ПХГ, хотя экономического смысла в этом не было. Соответственно, любой негативное событие в сфере снабжения газом или комбинация таковых этот хрупкий баланс может разрушить в любой момент, считает эксперт.