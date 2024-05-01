Эксперт Гривач: Европа прошла газовый кризис, но он может повториться

Как отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, ситуация на европейском рынке стабилизировалась после затяжного ценового кризиса, который длился больше двух лет — с осени 2021 по середину зимы 2023 года. Сложился хрупкий баланс, во многом благодаря еще одной теплой зиме, уничтожению промышленного спроса в Европе и росту поставок трубопроводного газа из России.
Действительно, сейчас биржевые цены на газ в Европе стабилизировались в районе 300 долларов за тысячу кубометров, а запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) непривычно высокие для недавно закончившегося отопительного сезона — 62%.
Но важно отметить, во-первых, сейчас цены сбалансировались на уровне в 1,5−2 раза выше среднего исторического значения для европейского рынка, говорит Гривач. По его мнению, это и есть цена отказа от крупных объемов российского трубопроводного газа и их замещения импортным сжиженным природным газом (СПГ) и нестабильными ВИЭ в энергобалансе. Энергетический кризис переродился в промышленный и экономический, считает Гривач.
Последнее не удивительно потребление газа в Европе снизилось приблизительно на 20%, причем драйверами снижения стал промышленный сектор, а в нем газохимические предприятия. Что касается запасов газа в ПХГ, то их сегодняшнего уровня ЕС не хватить на один месяц активного потребления, если не экономить.
Но несмотря на это баланс все еще хрупок, подчеркивает Гривач. Любые внешние события и даже намеки на них вызывают панические ралли на рынке. Как это было прошлой осенью после угрозы забастовок на австралийских СПГ проектах и обострения на Ближнем Востоке. Сейчас таким же фактором среднесрочной нервозности является вопрос продолжения транзита российского газа через Украину предстоящей зимой. Отсюда и стратегия стран ЕС по сохранению максимальных остатков в ПХГ, хотя экономического смысла в этом не было. Соответственно, любой негативное событие в сфере снабжения газом или комбинация таковых этот хрупкий баланс может разрушить в любой момент, считает эксперт.