Bloomberg узнал о возможной продаже LVMH бренда Marc Jacobs

Bloomberg отмечает, что LVMH относительно редко продает какой-либо бренд из своего портфеля. Одно из последних крупных продаж произошла в 2016 году, когда компания согласилась продать Donna Karan и DKNY за $650 млн. Агентство пишет, что возможная продажа Marc Jacobs позволит компании избавиться от бренда в категории «доступной роскоши», чтобы сосредоточиться на предложениях более высокого класса.