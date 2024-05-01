BI объяснил снижение доли работающих мужчин в США ростом наркозависимых

Как отмечает портал, это можно объяснить в том числе кризисами, которые происходили в США за этот период. Так, после рецессии 1953 году доля работающих трудоспособных мужчин в США пала с 96% до 92,8%. Затем резкий спад наблюдался во время кризиса 2008 года (с 88% до 80,6%), а также во время пандемии COVID-19 (до 78%). Тем не менее после каждого из кризисов доля работающих мужчин постепенно восстанавливалась, однако в последнее время и эта тенденция начала ухудшаться.