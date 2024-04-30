Юрист Русяев рассказал, как вернуть деньги за испорченный продукт

«Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда в купленном в магазине продукте питания обнаруживались посторонние предметы. Какой-то камешек в порции салата оливье или даже грязь — это неприятно и отбивает аппетит. В таких случаях закон на стороне потребителя», — поясняет управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.
В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы товар был безопасным, а также на своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о товаре. При обнаружении в пищевых продуктах посторонних предметов эти требования явно не соблюдаются.
Более того, согласно статье 4 того же закона, исполнитель обязан предоставить потребителю товар, соответствующий обязательным требованиям стандартов и технических регламентов. Наличие в пище инородных тел, безусловно, является нарушением этого требования.
«Соответственно, потребитель имеет полное право потребовать от продавца замены некачественного товара аналогичным товаром надлежащего качества или возврата уплаченной за товар суммы. Выбор требования остается за потребителем», — говорит юрист.
Для осуществления своих законных прав при обнаружении в продукте посторонних предметов необходимо следовать следующему алгоритму действий:
Сохраните купленный товар вместе с посторонним предметом в надлежащем виде, не употребляя их в пищу. Упакуйте их таким образом, чтобы предотвратить порчу или утерю. Составьте письменную претензию продавцу в двух экземплярах. В претензии четко сформулируйте одно из законных требований (замена товара или возврат денег), опишите суть проблемы и приложите доказательства (чек, фотографии).Один экземпляр претензии направьте продавцу заказным письмом с уведомлением о вручении или вручите лично под подпись. Дождитесь ответа от продавца в установленный законом 10-дневный срок.
«Если продавец проигнорирует вашу претензию или даст отрицательный ответ, не расстраивайтесь. В этом случае вы имеете право обратиться с исковым заявлением в суд. В суде вы можете требовать не только замены товара или возврата денег, но и компенсации морального вреда, причиненного производителем некачественного продукта, а также возмещения судебных издержек. Вы вправе подать иск по месту жительства или по месту нахождения магазина», — уточнил юрист.