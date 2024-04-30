Юрист Русяев рассказал, как вернуть деньги за испорченный продукт

Сохраните купленный товар вместе с посторонним предметом в надлежащем виде, не употребляя их в пищу. Упакуйте их таким образом, чтобы предотвратить порчу или утерю. Составьте письменную претензию продавцу в двух экземплярах. В претензии четко сформулируйте одно из законных требований (замена товара или возврат денег), опишите суть проблемы и приложите доказательства (чек, фотографии).Один экземпляр претензии направьте продавцу заказным письмом с уведомлением о вручении или вручите лично под подпись. Дождитесь ответа от продавца в установленный законом 10-дневный срок.