Walmart сворачивает бизнес медицинских центров в США

Решение Walmart идет вразрез с планами компании по удвоению числа медцентров в США к 2024 году. Другие ретейлеры, такие как Walgreens, Amazon и CVS, также расширяли медицинские услуги в последние годы, но пока неясно, востребованы ли они у потребителей и прибыльны ли.