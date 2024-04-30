Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

«С 1 июля 2024 года отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки», — говорится в документе.
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин".
В перечень вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента Владимира Путина, отметили в правительстве. О необходимости таких изменений глава государства говорил в декабре во время прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции.