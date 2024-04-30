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Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Правительство определило категории россиян, которых освободят от комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг и пеней, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 июля 2024 года отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки», — говорится в документе.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин".

В перечень вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента Владимира Путина, отметили в правительстве. О необходимости таких изменений глава государства говорил в декабре во время прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции.