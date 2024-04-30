Tesla продолжит массовые увольнения и сократит двух топ-менеджеров

Cтарший директор группы Supercharger Ребекка Тинуччи и руководитель отдела новых продуктов Дэниел Хо со вторника больше не будут работать в Tesla. Глава компании Илон Маск сообщил в электронном письме сотрудникам, что уволит всех, кто работал с этими руководителями, в том числе 500 человек, которые были заняты в проекте Supercharger, утверждает Bloomberg.