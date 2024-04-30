СМИ: в Хайкоу начали бесплатно предоставлять услуги новым квалифицированным кадрам

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, когда на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.