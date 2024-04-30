СМИ: в Хайкоу начали бесплатно предоставлять услуги новым квалифицированным кадрам

Компания Hainan Talent Group при поддержке Управления развития человеческих ресурсов провинции Хайнань будет бесплатно предоставлять 20 агентских услуг предприятиям и частным лицам. Система одного окна упростит и ускорит процессы получения компенсации расходов на жилье, оформления подтверждения квалификации, получения водительского удостоверения и приобретения автомобиля.
Компания также может предоставлять консультации по телефону, оформлять различные заявления в онлайн-режиме, представлять работодателей и их сотрудников в различных ведомствах, удаленно оформлять и доставлять документы, отмечает газета.
Hainan Talent Group была создана государственным унитарным предприятием Hainan Holdings по решению партийного комитета и правительства провинции Хайнань. Уставной капитал компании составляет 100 млн юаней (около $14,1 млн).
1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, когда на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.