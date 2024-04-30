Samsung сообщила о десятикратном росте прибыли на фоне бума в области ИИ

Южнокорейская Samsung в первом квартале этого года получила прибыль в размере 6,6 трлн корейских вон ($4,8 млрд по текущему курсу) на фоне роста продаж микрочипов благодаря буму в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Год назад, в первом квартале 2023-го, прибыль Samsung составляла менее $500 млн, в январе-марте этого года она приблизилась к $5 млрд. Причина — рост продаж микрочипов и увеличение цен на них на фоне бума искусственного интеллекта.