Россияне стали в два раза чаще строить дома сами

Ранее, 22 апреля, источники, близкие к Минфину, рассказали «Известиям», что ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024-го для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года.