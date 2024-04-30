Россияне стали в два раза чаще строить дома сами

«Ипотека с господдержой, которая действует до 1 июля 2024 года, привела к настоящему буму строительства индивидуальных домов собственными силами. Это единственная льготная ипотечная программа из существующих сейчас, позволяющая получить кредит на строительство дома таким способом. Многие пользуются ею в том числе и для завершения уже начатого строительства», — рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.
На фоне того, что сроки действия этой льготной программы ограничены и есть риск ее завершения после 1 июля 2024 года, спрос на нее в последние несколько месяцы, по словам эксперта, вырос кратно.
«Если в апреле прошлого года доля заявок на ипотеку с господдержкой в общем объеме кредитования в сегменте загородной недвижимости была на уровне 5%, то в этом году она превышает 10%», — объяснила Дыдалина.
Подогревает интерес к строительству индивидуальных домов собственными силами и выросшая цена готовых объектов, по сравнению с прошлым годом она в среднем увеличилась на 15−17%.
Растущий тренд на строительство домов своими силами отмечают и в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявок на визуализацию дома и расчёт требуемого количества керамзитоблоков и облицовочного кирпича от частных лиц в этом году выросло в среднем на 20−25%, и это при том, сейчас из-за весенней распутицы в части регионов России действуют ограничения на движение большегрузного транспорта», — отметил генеральный директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.
Эксперты отмечают, что пиковый спрос со стороны россиян на материалы для самостоятельного строительства частных домов следует ожидать в период со второй половины мая и до конца лета.
«При составлении сметы строительства своего дома, нужно учитывать риски роста цен на основные строительные материалы в периоды высокого спроса или же закупать большую часть до начала лета», — подытожил Жалнин.
Ранее, 22 апреля, источники, близкие к Минфину, рассказали «Известиям», что ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024-го для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года.