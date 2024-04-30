Самые рискованные финансовые инвестиции

В качестве первого примера опасных инвестиций эксперт называет криптовалюты. «Их разнообразие и экономическая сущность как актива, обеспеченного исключительно спросом, делает инвестиции в них наиболее непрогнозируемым, а значит, достаточно рискованным», — считает он и добавляет, что это вид инвестиций слабо регулируется как российским законодательством, так и в большинстве других стран.