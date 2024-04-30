Самые рискованные финансовые инвестиции

Есть главное правило для инвестора: чем выше доходность, тем выше риск потерять вложенные средства. Для обывателя инвестиции — это в большинстве случаях вложения денег с целью их приумножения или заработка.
Операций с денежными средствами много, и среди них есть перечень наиболее рискованных инвестиций, рассказал Финансам Mail.ru cтарший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.
В качестве первого примера опасных инвестиций эксперт называет криптовалюты. «Их разнообразие и экономическая сущность как актива, обеспеченного исключительно спросом, делает инвестиции в них наиболее непрогнозируемым, а значит, достаточно рискованным», — считает он и добавляет, что это вид инвестиций слабо регулируется как российским законодательством, так и в большинстве других стран.
Следующий тип — рынок Forex. Ферапонтов рекомендует остерегаться вложений в «серую» часть этого рынка. Он порожден большой массой нелегальных игроков — не имеющих лицензию физлиц, предлагающих свои услуги, которые предлагают заработать на спекуляции с валютой и производными финансовыми инструментами.
Также стоит избегать сложных с точки зрения понимания механики продуктов. К ним эксперт относит структурные ноты, которые предлагают брокерские компании и банки.
«Из-за изменения структурной составляющей в виде определенного портфеля ценных бумаг их доходность не является достаточно прогнозируемой, что делает оценку потерь достаточно сложной ввиду многофакторной модели риска», — говорит экономист.
К высокорискованным инвестициям можно отнести и вложения в ценные бумаги (акции/облигации) стартапов, небольших компаний, связанных с «новыми» технологиями и IT-сферой.
«Необходимо подробно проанализировать объект вложений в достаточно быстрорастущей сфере и исключить вероятность того, что данная компания является “пустышкой”. Даже при нынешнем обилии информации это достаточно непросто сделать», — считает эксперт.
Также опасными инвестициями являются валютные спекуляции на разнице курсов, то есть операции по купле-продаже иностранной валюты в краткосрочном периоде. Здесь необходимо концентрироваться на достаточно многофакторной модели изменений, отслеживать и сопоставлять их с причинами, которые не всегда «прозрачны».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».