Как не потерять деньги в отпуске и сохранить персональные данные

Что такое кибергигиена и почему она особенно важна во время отпуска. Рассказываем, как соблюдение правил интернет-безопасности поможет сохранить деньги и персональные данные.
Незащищенные общественные сети, использующие радиочастотный диапазон для взаимодействия (WI-FI, Bluetooth и другие), подвержены атакам злоумышленников. Последний резонансный случай произошел в московском аэропорту Шереметьево. Поэтому во время путешествий особенно важно соблюдать кибергигиену.
Практически любая сеть может быть прослушана извне.
«Закодированный сигнал, передаваемый по воздуху, распространяется в общей среде, поэтому его могут принимать не только легитимные устройства (домашние или общественные роутеры, ноутбуки, планшеты, телефоны), но и специально подготовленные устройства, а иногда и целые комплексы злоумышленников», — говорит эксперт.
Именно поэтому сети мошенников чаще всего встречаются в общественных местах, где уже есть легитимные сети, например, в отелях, кофейнях, зонах отдыха и на станциях метро.
«Такие места злоумышленники выбирают исходя из оптимальности реализации разработанной атаки: в общественных местах с множеством легитимных устройств легче спрятать собственные устройства и скрыть факт атаки», — разъясняет специалист.
В связи с этим туристам и другим пользователям сетей WI-FI в общественных местах необходимо помнить важные правила.
Эксперт советует по возможности не пользоваться общественными сетями, если нужно войти в банковское приложение или приложение для взаимодействия с госорганами, через которые передаются «чувствительные данные», например, сканы паспорта, водительских прав или номера карт.
«Если воспользоваться такими приложениями все же необходимо, стоит свести время нахождения в общественной сети к минимуму. Ни в коем случае не использовать сети без парольной или иной защиты. В случае использования отельного интернета надо пользоваться только теми данными для авторизации, которые выдают сотрудники отеля, и не подключаться к сторонним сетям, которые зачастую пытаются “маскироваться” под легитимные», — говорит Валентин Цой.
Если использовать старые версии радиочастотных протоколов, то есть риск даже не заметить, что было произведено подключение к точке доступа злоумышленника вместо легитимной. Поэтому необходимо своевременно обновлять устройства и их программное обеспечение.
Не рекомендуется также пользоваться любыми сетями вне отеля и особенно в его окрестностях.
Раньше при осуществлении международных переводов использовалась международная система SWIFT, которая в связи с санкциями была отключена.
Сейчас наиболее безопасным способом для международного банковского перевода является использование проверенных филиалов специализированных финансовых организаций, у которых есть соглашения о работе с теми банками, в которые вы планируете осуществлять переводы.
Если же у вас возникли подозрения, что ваша информация похищена, необходимо незамедлительно сменить все пароли от сервисов, личных кабинетов и банковских карт, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»