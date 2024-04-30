Как не потерять деньги в отпуске и сохранить персональные данные

«Если воспользоваться такими приложениями все же необходимо, стоит свести время нахождения в общественной сети к минимуму. Ни в коем случае не использовать сети без парольной или иной защиты. В случае использования отельного интернета надо пользоваться только теми данными для авторизации, которые выдают сотрудники отеля, и не подключаться к сторонним сетям, которые зачастую пытаются “маскироваться” под легитимные», — говорит Валентин Цой.