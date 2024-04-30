Названы главные поставщики мяса в Россию по итогам 2023 года

Так, по итогам 2023 года, по данным статистики, лидером мясного экспорта в Россию стала Белоруссия, поставив продукции, предположительно, на 293 тысячи тонн. Поскольку Белоруссия не раскрывает данные о своей торговле, эти объемы были рассчитаны по данным Россельхознадзора. Как сообщало ведомство, общий импорт мяса в Россию в 2023 году составил 586 тысяч тонн, из которых почти половина пришлась на Белоруссию.