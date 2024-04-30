Названа сумма компенсации, которую выплатит компания Philips за брак

«Производитель не признал никакой вины и заявил, что достиг соглашения об устранении любой неопределенности в отношении случаев», — уточнили в статье.
В материале обратили внимание, что выплата также включает претензии пациентов, которые пользовались устройствами компании и могли подвергнуться рискам в будущем.
В публикации напомнили, что уже три года компанию преследуют проблемы из-за дефектов в устройствах DreamStation. В начале 2024 года компания остановила продажи этих аппаратов в США после отзыва дочерней компанией Philips Respironics.
Накануне компания Philip Morris International попала в список фирм, ответственных за половину мирового загрязнения пластиком.