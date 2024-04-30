Назван топ-5 бюджетных зарубежных направлений для поездок на майские праздники

Минск в мае — просто идеальное место для отдыха, особенно с детьми. Городские парки — это одна из подходящих локаций для прогулок в городе. Если вы путешествуете с детьми, обязательно загляните в Центральный детский парк имени М. Горького, где вас ждет самое большое колесо обозрения в городе и другие современные аттракционы. Если вы предпочитаете спокойный отдых и природу, то обратите внимание на парк Челюскинцев, где можно насладиться свежим воздухом, покормить белок. Также стоит прогуляться по Верхнему городу, посетить Национальный художественный музей и площадь Независимости.