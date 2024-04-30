Назван топ-5 бюджетных зарубежных направлений для поездок на майские праздники

Баку (Азербайджан)
Сюда можно приехать в любой день, виза для россиян не требуется. Отправиться на майские выходные в столицу Азербайджана — значит погрузиться в восточный колорит. В Баку советуем посетить Культурный центр Гейдара Алиева, прогуляться по Приморскому бульвару и, конечно, насладиться местной кухней, богатой мясными и пряными блюдами. Не упустите возможность посетить музей-ресторан «Ширваншах» с его антуражем и н музыкой — это по-настоящему знаковое место в городе.
Билета на рейс Москва — Баку — Москва (09.05 —12.05) будут стоить от 32,5 тыс. рублей А три ночи в двухместном номере местного отеля обойдутся в сумму от 15,5 тыс. рублей за двухместный номер.
Самарканд (Узбекистан)
Это место обязательно стоит посетить путешественникам, желающим погрузиться в изучение древних мечетей и медресе, увидеть, как история Самарканда сочетается с его современной жизнью. Не пропустите знаковую площадь Регистан, Еврейскую махаллю, живописный Сиабский базар и загадочный некрополь Шахи-Зинда. Местная кухня тоже не оставит вас равнодушными, а продавцы на базарах будут с удовольствием предлагать вам попробовать спелые абрикосы, клубнику, черешню и сливы.
Перелет из Москвы до Самарканда и обратно (09.05 — 12.05) обойдется в сумму от 31,2 тыс. рублей. А три ночи в трехзвездочном отеле будут стоить от 19,1 тыс. рублей за двухместный номер.
Стамбул (Турция)
Стамбул — такой разнообразный и такой прекрасный, наполненный традициями и тайнами. Ежегодно город привлекает миллионы туристов. Крепости, дворцы, парки и базары создают в Стамбуле особую атмосферу. Этот город соединяет Азию и Европу, сочетание разных миров придает ему особый шарм. Погода в мае обычно мягкая и приятная, с большим количеством солнечного света, идеально подходит для долгих прогулок по городу.
Билеты из Москвы до Стамбула и обратно (09.05 — 12.05) будут стоить от 52,5 тыс. рублей прямым рейсом. А остановиться в трехзвездочном отеле на эти даты получится по цене от 8 тыс. рублей.
Ереван (Армения)
Столица Армении прекрасно подходит для любителей долгих прогулок, тут можно пройтись по городу как одному, так и в компании, скучно не будет. Чтобы прочувствовать восточный колорит, стоит посетить Центральный рынок — здесь можно бесплатно попробовать местную еду и приобрести съедобные сувениры. Далее можно отправиться на проспект Месропа Маштоца, он начинается от здания Матенадарана (музея-хранилища древних рукописей) и доходит до церкви Святого Саркиса. Из музеев советуем посетить необычный Дом-музей Мартироса Сарьяна, известного армянского художника и живописца. А насладиться красивыми закатами и видом на город, туристы взбираются на Каскад — архитектурно-монументальный комплекс.
Авиабилет из Москвы до Еревана и обратно (24.04 — 30.04) будет стоить от 32,6 тыс. рублей. А остановиться в трехзвездочном отеле на эти даты получится по цене от 21,5 тыс. рублей.
Минск (Белоруссия)
Минск в мае — просто идеальное место для отдыха, особенно с детьми. Городские парки — это одна из подходящих локаций для прогулок в городе. Если вы путешествуете с детьми, обязательно загляните в Центральный детский парк имени М. Горького, где вас ждет самое большое колесо обозрения в городе и другие современные аттракционы. Если вы предпочитаете спокойный отдых и природу, то обратите внимание на парк Челюскинцев, где можно насладиться свежим воздухом, покормить белок. Также стоит прогуляться по Верхнему городу, посетить Национальный художественный музей и площадь Независимости.
Перелет из Москвы до Минска и обратно (09.05 — 12.05) обойдется в сумму от 17,4 тыс. рублей. А три ночи в трехзвездочном отеле будут стоить от 54,5 тыс. рублей за двухместный номер.
Ранее в апреле «Известиям» в системе поиска Tourvisor рассказали, что россияне начали активно скупать туры и билеты на летние месяцы — за весну, несмотря на рост цен, их было продано на 23% больше, чем годом ранее. Туристы активно бронируют ОАЭ, Таиланд, Италию и Францию. По российским направлениям интерес сдвинулся от Сочи к Калининграду, Владивостоку, Южно-Сахалинску и Красноярску.