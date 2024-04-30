Microsoft вложит $1,7 млрд в развитие ИИ и облачной инфраструктуры в Индонезии

Гендиректор корпорации Сатья Наделла, объявляя о планах на мероприятии в Джакарте, отметил, что инвестиции «в цифровую инфраструктуру, подготовку кадров и поддержку разработчиков помогут Индонезии достигнуть процветания в новую эпоху». Правительство Индонезии ставит задачу к 2045 году стать «глобальной экономической державой» в соответствии с программой «Золотая Индонезия 2045». Инвестиции, уверены в Microsoft, будут способствовать реализации этого плана.