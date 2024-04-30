Microsoft вложит $1,7 млрд в развитие ИИ и облачной инфраструктуры в Индонезии

В заявлении технологического гиганта говорится, что речь идет о «самых крупных инвестициях за всю 29-летнюю историю [присутствия] Microsoft в стране». Среди прочего компания намерена обучить 840 тыс. индонезийцев работе с искусственным интеллектом и поддержит разработчиков технологий в стране.
Гендиректор корпорации Сатья Наделла, объявляя о планах на мероприятии в Джакарте, отметил, что инвестиции «в цифровую инфраструктуру, подготовку кадров и поддержку разработчиков помогут Индонезии достигнуть процветания в новую эпоху». Правительство Индонезии ставит задачу к 2045 году стать «глобальной экономической державой» в соответствии с программой «Золотая Индонезия 2045». Инвестиции, уверены в Microsoft, будут способствовать реализации этого плана.
Со своей стороны министр коммуникации и информации Индонезии Бури Ари Сетиади отметил, что партнерство с американской корпорацией «откроет новые горизонты для Индонезии», в результате чего страна сможет стать «ключевым участником глобальной технологической цепочки».
Гендиректор Microsoft отдельно отметил, что корпорация намерена к 2025 году предоставить возможности для обучения работе с инструментами искусственного интеллекта для 2,5 млн жителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Согласно исследованию консалтинговой фирмы Kearney, к 2030 году доля искусственного интеллекта в валовом внутреннем продукте Юго-Восточной Азии может составить около $1 трлн, причем на Индонезию придется порядка $366 млрд от этой суммы.