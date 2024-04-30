«Лукойл нефтохим Бургас» продолжит финансировать социальные проекты Бургаса

«Значительный вклад в социальную сферу заложен в ДНК нашей компании, особенно в тех районах, где она работает. Мы обращаем внимание не только на экономические и бизнес-интересы нашего присутствия, но и на социальную составляющую, которая имеет значение для наших работников и местных жителей», — сказал Маняхин.