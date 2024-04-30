«Лукойл нефтохим Бургас» продолжит финансировать социальные проекты Бургаса

«Значительный вклад в социальную сферу заложен в ДНК нашей компании, особенно в тех районах, где она работает. Мы обращаем внимание не только на экономические и бизнес-интересы нашего присутствия, но и на социальную составляющую, которая имеет значение для наших работников и местных жителей», — сказал Маняхин.
Мэр Бургаса отметил, что «Лукойл нефтохим Бургас» оказывает поддержку городским властям уже на протяжении многих лет. «Большая часть подаренных вами средств была использована для улучшения городской среды, строительства новых детских площадок, детских садов, ремонта спортивных сооружений», — сказал Николов.