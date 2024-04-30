Лукашенко рассказал о желании построить в Белоруссии вторую АЭС

Президент Белоруссии отметил, что общество в Белоруссии «уже переболело постчернобыльским синдромом». Он также назвал решение о строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС) правильным и мудрым. При этом глава республики напомнил, что при возведении станции Минск подвергался критике и давлению со стороны Литвы и Польши.