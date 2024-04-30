Лондон сообщил о падении инвестиций в свой финансовый сектор в два раза

Иностранные инвестиции в финансовый сектор Великобритании в прошлом году упали в два раза, сообщил Лондонский сити, данные приводит Reuters. В прошлом году инвестиции в финансовый сектор Британии составили £1 млрд — в два раза меньше, чем в 2022-м. Лондонский Сити при этом потерял статус главного финансового центра мира, на который теперь претендует и Нью-Йорк.