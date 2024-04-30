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L'Occitane выкупит свои акции за $1,8 млрд и станет частной компанией

Французская косметическая компания L'Occitane, акции которой торгуются на Гонконгской фондовой бирже, станет частной, сообщила фирма, передает Reuters. Выкупать торгующиеся на гонконгской бирже акции L'Occitane будет по цене 34 гонконгских доллара ($4,35) за каждую. Их максимальная стоимость составит 13,9 млрд гонконгских долларов ($1,78 млрд).

Источник: AFP 2023

Она проведет выкуп своих акций по цене 34 гонконгских доллара ($4,35 по курсу на момент публикации) за каждую (это больше на 30,8% к цене последнего закрытия торгов акциями 5 февраля, когда цена составляла 26 гонконгских долларов или $3,32, указывает агентство). Таким образом, максимальная стоимость составит 13,9 млрд гонконгских долларов ($1,78 млрд).

По данным на март, L'Occitane Groupe владела 72,39% компании. Весь акционерный капитал компании оценивается в $6 млрд, отмечает Axios.

В июне 2022 года L'Occitane ушла из России. Она продала свой бизнес в стране ключевым российским сотрудникам L'Occitane: Ростиславу Коваленко (31%), Наталье Милехиной, Ольге Сабировой и Алексею Шумову (каждый получил по 23%).

Согласно ее отчетности, справедливая стоимость L'Occitane Russia на 3 июня 2022 года составляла €44,5 млн (или 2,9 млрд руб. по курсу ЦБ на эту дату). Договоренность сторон предусматривала, что российские бенефициары компании должны выплатить эти средства утвержденными траншами в течение четырех лет начиная с 2025 года.

При этом компания сохранила за собой возможность обратного выкупа акций. Цена исполнения call-опциона (дает покупателю право приобрести актив по фиксированной цене в заранее установленный день или до этой даты, а у продавца создает обязательство продать его при поступлении запроса) будет основываться на справедливой стоимости бизнеса российского предприятия, которая, в свою очередь, будет определена независимой экспертизой.

Российские магазины L'Occitane получили название «Л'Окситан».