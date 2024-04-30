L'Occitane выкупит свои акции за $1,8 млрд и станет частной компанией

При этом компания сохранила за собой возможность обратного выкупа акций. Цена исполнения call-опциона (дает покупателю право приобрести актив по фиксированной цене в заранее установленный день или до этой даты, а у продавца создает обязательство продать его при поступлении запроса) будет основываться на справедливой стоимости бизнеса российского предприятия, которая, в свою очередь, будет определена независимой экспертизой.