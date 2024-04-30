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7 законных причин не оплачивать счет в ресторане

Законные причины не оплачивать счет в ресторане. Рассказываем, в каких случаях можно не платить за еду в ресторане, не нарушив закон.

Источник: РИА "Новости"

Заказывая блюдо в ресторане, у вас не возникает безусловной обязанности его оплатить. Оплачивать надо лишь в том случае, если услуга устроит вас по качеству. А обязать вас произвести оплату может только суд. Об этом рассказала Финансам Mail.ru адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, делая заказ в ресторане, мы заключаем договор. Все его существенные условия отражены в меню заведения: блюдо, его состав, внешний вид (подача), стоимость и сроки приготовления.

«Если заведение отступает от договоренностей по одному из этих параметров — договор может быть расторгнут или изменен», — утверждает юрист.

По закону о защите прав потребителей ресторан должен обеспечить возможность оплаты как наличным, так и безналичным расчетом. Если при заказе блюд вас не уведомили, что один из способов платежа недоступен, то вы вправе отказаться платить, если доступный способ оплаты вам не подходит. К примеру, у вас с собой нет наличных.

Как поясняет адвокат, если качество блюд вас устроило, то ресторан должен вам предложить иной порядок оплаты, к примеру, при следующем посещении.

Если в блюде оказался аллергенный ингредиент или к продукту у вас имеется пищевая непереносимость, и он не обозначен в меню, вы можете от него отказаться и не оплачивать.

«А в случае приступа аллергии посетитель вправе заявить требования к ресторану о компенсации расходов по лечению, поскольку вред здоровью получен по вине заведения — недостаточной информации о составе блюда», — говорит адвокат.

Точно так же можно отказаться от заказа, если внешний вид блюда не соответствует изображению в меню. Ведь решение о заказе вы принимали исходя не только из его внешнего вида, но и вида, объема отраженных на фото продуктов.

Рестораторы обязаны раскрывать сведения о калорийности, белках, жирах и углеводах (КБЖУ) блюд. Если заказанные «диетические» блюда таковыми не являются по их КБЖУ, то оплачивать это блюдо вы тоже не обязаны.

«Безусловным основанием к отказу является наличие недостатков в блюде: излишние специи, низкая степень готовности продуктов, наличие инородных предметов, несоответствие температуры горячих/холодных блюд», — отмечает Елена Кудерко.

Если ресторан обещает готовность к определенному времени в рамках маркетинговой акции: «приготовим за 15 минут или блюдо бесплатно», то потребитель вправе требовать от заведения соблюдения таких деклараций.

Все вопросы по качеству необходимо урегулировать с официантом или менеджером заведения.

Юрист не рекомендует молча вставать и уходить — свои претензии нужно озвучить и, если они не решены, то зафиксировать в книгу жалоб и предложений или оформить на месте претензию, заявив требование об исключении блюда из счета. В случае разногласий, как и по любому договору, заведение общественного питания должно обратиться в суд и доказать, что вам была оказана качественная услуга, прежде чем потребовать оплату.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».