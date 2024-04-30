Исследование выявило города с подешевевшим малогабаритным жильем

«В среднем по всем городам за четыре месяца этого года “квадрат” подорожал на 1,8%, до 121 638 ₽/кв. м. Но во многих городах уже началось плавное снижение цен. Наибольшее — в Магнитогорске (-2,5%), Архангельске (-2,1%), Москве (-1,6%), Владивостоке (-1,6%), а также городах Московской области (-1,3%)», — говорится в материалах.
Отмечается, что квадратный метр маленьких квартир подорожал с начала января в 50 городах из исследованных 70, в 19 подешевел, еще в одном остался неизменным. Наибольший рост цен зафиксирован в Сочи (+8,2%), Грозном (+7,8%), Краснодаре (+6,7%), Кургане (+6,3%) и Томске (+5,8%).
В 2023 году предложение маленьких квартир в большинстве городов сокращалось, а цены росли, рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. «В этом наблюдается обратная тенденция: предложение начало понемногу подрастать, а цены во многих городах — падать. Это значит, что цены на “вторичке” в отсутствие доступной ипотеки достигли своего пика и начали снижение, и это коснулось даже такого востребованного продукта, как квартиры-студии и небольшие “однушки”. Не исключено, что этот процесс будет продолжаться, пока ставки по ипотеке не начнут снижаться», — сказал собеседник агентства.