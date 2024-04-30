Исследование выявило города с подешевевшим малогабаритным жильем

В 2023 году предложение маленьких квартир в большинстве городов сокращалось, а цены росли, рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. «В этом наблюдается обратная тенденция: предложение начало понемногу подрастать, а цены во многих городах — падать. Это значит, что цены на “вторичке” в отсутствие доступной ипотеки достигли своего пика и начали снижение, и это коснулось даже такого востребованного продукта, как квартиры-студии и небольшие “однушки”. Не исключено, что этот процесс будет продолжаться, пока ставки по ипотеке не начнут снижаться», — сказал собеседник агентства.