Глава Минфина США обеспокоена будущим экономики страны из-за дефицита бюджета

«Я не сказала бы, что меня беспокоит текущая ситуация, но меня беспокоит то, куда мы движемся, если не предпримем шагов по сокращению дефицита бюджета», — сказала она на слушаниях в комитете по доходам и расходам в Палате представителей Конгресса США.