Глава Минфина США обеспокоена будущим экономики страны из-за дефицита бюджета

«Я не сказала бы, что меня беспокоит текущая ситуация, но меня беспокоит то, куда мы движемся, если не предпримем шагов по сокращению дефицита бюджета», — сказала она на слушаниях в комитете по доходам и расходам в Палате представителей Конгресса США.
Йеллен отметила, что предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета на 2025 финансовый год (начнется в США 1 октября 2024 года) включает $3 трлн на принятие мер по сокращению бюджетного дефицита на следующие 10 лет.
Ранее Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год, который предусматривает суммарные расходы в размере $7,266 трлн, а доходы — на уровне $5,485 трлн. Как уточняется в документе, дефицит бюджета должен составить $1,781 трлн. В 2024 финансовом году расходы бюджета США должны составить $6,941 трлн, доходы — $5,082 трлн, а дефицит бюджета — $1,859 трлн.