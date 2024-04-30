Глава HSBC решил уйти после «пяти напряженных лет»

для него настал «самый подходящий момент, чтобы найти баланс между личной жизнью и работой». «Когда я начинал 37 лет назад, я не мог себе представить, что мне выпадет честь стать генеральным директором этого великого банка. Я горжусь тем, чего мы достигли, и это стало возможным только благодаря таланту и преданности делу сотрудников HSBC», — отметил он.