5 стран, в которых самые маленькие пенсии

При этом разброс в суммах этих выплат почти десятикратен — кто-то в месяц получает 15000 рублей, а кто-то всего 1500 рублей. Есть также несколько религиозных фондов, но они, в основном, поддерживают совсем уже малоимущих и их выплаты носят не системный характер. Индийское правительство несколько раз пыталось реформировать государственную пенсионную систему. Однако пока усилия не увенчались успехом.