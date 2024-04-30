FT: в Европе растет зависимость от российских удобрений

Европа становится зависимой от российских удобрений, как это произошло с газом, пишет газета Financial Times (FT), приводя слова одного из крупнейших производителей удобрений для сельскохозяйственных культур — Свейна Торе Хользетера. По данным Евростата, ЕС импортировал в два раза больше удобрений из России в июне 2023 года по сравнению с предыдущим годом. Сейчас российский импорт удобрений находится на рекордном уровне и составляет треть от общего импорта карбамида.