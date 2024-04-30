FT: в Европе растет зависимость от российских удобрений

«Азотные удобрения, которые важны для роста растений, производятся с использованием природного газа, и Россия экспортирует больше его в Европу, заменяя часть газа, запрещенного ЕС», — сказал Свейн Торе Хользетер, исполнительный директор Yara International, одного из мировых производителей удобрений. По его словам, «удобрения — это новый газ».
FT пишет, что цены на удобрения для сельскохозяйственных культур резко возросли после начала специальной военной операции в феврале 2022 года, поскольку санкции, введенные против России, ограничили доступность природного газа, основного источника азотных удобрений, таких как аммиак и мочевина.
Это ударило по европейским фермерам в финансовом отношении, в то время как фермеры в других странах, особенно в Африке, вообще прекратили использовать удобрения, что снизило урожайность и усугубило глобальный продовольственный кризис, утверждает газета.
С тех пор цены на удобрения снизились, поскольку цены на природный газ упали, но европейская промышленность удобрений все еще испытывает трудности, поскольку российский импорт занимает большую долю рынка, заявил господин Хользетер. Он также добавил, что российские производители удобрений получают выгоду от более низких затрат на электроэнергию.
Ранее, 28 апреля, российское правительство продлило квоту на экспорт минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября текущего года. Общий объем квоты составит 19,7 млн тонн. Квоты были установлены в декабре 2022 года. В правительстве говорили, что решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.
Российские химические компании в 2023 году на фоне сокращения поставок газа из РФ в Европу увеличили продажи на этот рынок продукта переработки газа — азотных удобрений. Ключевая причина в высоких ценах на газ, из-за чего производство азотных удобрений в ЕС упало в 2022 году и не восстановилось.