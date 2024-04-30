Финансовый консультант рассказала о грамотном составлении бюджета на месяц

По ее словам, во-первых, собрать о себе и своей семье достоверную информацию: кто сколько зарабатывает и сколько денег расходуется.
«Первый шаг в ведении бюджета — запись всех доходов и расходов в течение нескольких месяцев. Это позволит получить материал для анализа и понять, как обстоят дела с финансовыми потоками. Можно для начала использовать данные из банковских приложений, чтобы получить первую точную информацию. Далее будет полезным собрать всю доступную информацию о финансовом положении: баланс на счетах, вкладах, кредитах, активах, счетах за коммунальные услуги, а также любую другую информацию о доходах и расходах. Цель составления бюджета — определить, сколько в среднем вы зарабатываете и тратите, поэтому любая информация является ценной», — объяснила она.
После этого следует проанализировать соответствие доходов и расходов по категориям за квартал, изучить, на что уходит основная часть бюджета. Собранные данные помогут получить полное представление о расходах по категориям и определить среднемесячные траты, уточнила финансовый консультант.
Во-вторых, нужно следовать одному и тому же принципу: при поступлении дохода сначала необходимо отложить определенный процент на будущее, потом отдать долги, а остальное распределить.
«Лучше заранее определить минимальную величину для сбережений, меньше которой откладывать нельзя. При этом не обязательно сразу откладывать 20%, как предлагается некоторыми методиками. Начинать можно с 5%, главное — делать это регулярно. Постепенно, с темпом, который удобен для семьи, можно увеличивать процент, например, с 5 до 10% и далее», — сказала Филатова.
В-третьих, по ее словам, необходимо составить бюджет, исходя из реальной картины расходов и доходов, и контролировать ситуацию.
«После завершения первичного анализа бюджета, можно приступать к планированию. Тщательно изучите каждую категорию и будьте практичны, не сокращайте расходы, если заметили, что они незначительные и при этом их исключение может сильно нарушить ваш привычный устой жизни. Ограничивать расходы в категориях нужно не более чем на 10%, чтобы это упражнение не изменило ваше мироощущение и не вызвало отторжение от всей этой затеи. Пересмотру в первую очередь подлежат необязательные траты», — отметила эксперт.
При этом обязательные расходы сокращать нельзя, по ним, наоборот, нужно ежемесячно увеличивать планируемый уровень трат, как минимум на размер инфляций.
Финансовый консультант посоветовала при планировании бюджета учитывать только обязательные доходы, которые точно будут получены. Кроме того, следует определить несколько категорий, в которых есть возможность сократить расходы, но не стоит отказываться сразу от всех удовольствий.
«Если вы ведете только личный бюджет, и зарплата поступает не в начале месяца, а пятого, 10-го или 15-го числа, в таком случае рациональнее планировать бюджет не на календарный месяц, а на период между двумя зарплатами. А вот если у вас уже семья из нескольких человек, то лучше формировать бюджет с первого числа месяца», — уточнила эксперт.
Также она посоветовала стараться не затягивать с обязательными платежами и делать все выплаты заранее, а при планировании нового месяца не забывать заглядывать в расходы аналогичного месяца в прошлом году. Кроме того, по ее словам, из любых дополнительных денег желательно сначала откладывать средства на непредвиденные расходы. При этом нужно быть готовым к корректировкам.
«Каждый день выделяйте несколько минут, чтобы сделать одно дело — проанализировать все траты и запланировать расходы на следующий день, чтобы не выходить за рамки текущего планирования», — подчеркнула Филатова.
В-четвертых, необходимо подводить итоги ведения бюджета ежемесячно.
«Даже при наилучшем планировании семейных финансов в конце месяца могут возникнуть расхождения между ожиданиями и реальностью. Это нормально, так что важно пересматривать семейный бюджет постоянно, учитывая актуальную ситуацию. Профицит или дефицит в средствах требуют корректировки планов на следующий месяц. Помимо изменения семейных обстоятельств, нужно помнить о возрастающих ценах и других экономических воздействиях. Гибкий подход к домашней бухгалтерии позволит эффективно управлять финансами в любой ситуации», — заключила эксперт.
В начале апреля сообщалось, что 51% опрошенных россиян не имеют сбережений, а 12% находятся в процессе накопления. И только у 37% респондентов есть финансовая подушка безопасности, следует из результатов исследования международной образовательной платформы DEFIN.