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Евросоюз изучает возможный ответ на действия России в отношении компаний ЕС

Евросоюз совместно со странами-участниками обсуждает дальнейшие шаги после решения России передать во временное управление российские активы итальянского и немецкого производителей бытовой техники Ariston и Bosch. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Источник: РИА "Новости"

«Евросоюз и государства-члены находятся в контакте с пострадавшими компаниями, пересматривают всю ситуацию и обсуждают, какие дальнейшие шаги могут быть предприняты», — сказал Стано (цитата по «Прайм»).

26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» («дочки» «Газпрома») российских дочерних компаний итальянского и немецкого производителей бытовой техники Ariston (Ariston Holding N. V.) и Bosch (BSH Hausgerate GmbH). 27 апреля Евросоюз, сославшись на нарушение норм международного права, потребовал от России отменить данное решение.

29 апреля российский посол в Италии Алексей Парамонов был вызван в МИД. Глава итальянского ведомства Антонио Таяни потребовал от российского посла «разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group». В опубликованном российским посольством заявлении указано, что господин Парамонов объяснил законность передачи активов.