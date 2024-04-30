Евросоюз изучает возможный ответ на действия России в отношении компаний ЕС

«Евросоюз и государства-члены находятся в контакте с пострадавшими компаниями, пересматривают всю ситуацию и обсуждают, какие дальнейшие шаги могут быть предприняты», — сказал Стано (цитата по «Прайм»).
26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» («дочки» «Газпрома») российских дочерних компаний итальянского и немецкого производителей бытовой техники Ariston (Ariston Holding N. V.) и Bosch (BSH Hausgerate GmbH). 27 апреля Евросоюз, сославшись на нарушение норм международного права, потребовал от России отменить данное решение.
29 апреля российский посол в Италии Алексей Парамонов был вызван в МИД. Глава итальянского ведомства Антонио Таяни потребовал от российского посла «разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group». В опубликованном российским посольством заявлении указано, что господин Парамонов объяснил законность передачи активов.