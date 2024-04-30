Евросоюз изучает возможный ответ на действия России в отношении компаний ЕС

Евросоюз совместно со странами-участниками обсуждает дальнейшие шаги после решения России передать во временное управление российские активы итальянского и немецкого производителей бытовой техники Ariston и Bosch. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.