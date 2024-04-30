Эксперты рассказали, при каких условиях нефть подорожает до 100 долларов за баррель

Что касается прекращения поставок иранской нефти, то этот сценарий едва ли осуществим. Иран и так под санкциями. Немного снизить экспорт нефти из страны за счет более жесткого мониторинга за танкерами и давления на покупателей возможно. Ее главный импортер Китай, но покупает он ее через Сингапур и Малайзию, на которые надавить возможно. Но сделать это по силам только США, которым сейчас совсем не нужен рост нефтяных котировок.