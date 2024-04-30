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Эксперты рассказали, при каких условиях нефть подорожает до 100 долларов за баррель

Цены на нефть продолжают радовать экспертов своей непредсказуемостью. После атаки Ирана на Израиль все ожидали хотя бы кратковременного скачка котировок барреля марки Brent до 100 долларов, но они даже немного понизились по итогам дня. Оказалось, все риски были отыграны рынком заранее на новостях о готовящейся атаке, когда цены поднялись выше 90 долларов.

Источник: Reuters

И все же вероятность поднятия цен до 100 долларов существует. По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, это может произойти в случае неожиданной геополитической эскалации или рисках нарушения поставок нефти на мировой рынок от крупных экспортеров, например, из Ирана.

Если разбираться более подробно, то даже очередной обмен ударами Израиля и Ирана едва ли приведет к серьезному росту котировок. Рынок уже привык, что на Ближнем Востоке очень неспокойно. Куда уж дальше, если фактически перекрыт проход из Средиземного моря в Индийский океан через Суэцкий канал и Красное море, а нефтяным танкерам приходится теперь огибать Африку.

Но вот если эскалация выйдет на новый уровень, к примеру Израиль ударит по нефтяной инфраструктуре Ирана, то роста котировок не избежать. Тем более это произойдет, если Иран перекроет Ормузский пролив, через который на мировой рынок попадает свыше 20% потребляемой нефти.

Что касается прекращения поставок иранской нефти, то этот сценарий едва ли осуществим. Иран и так под санкциями. Немного снизить экспорт нефти из страны за счет более жесткого мониторинга за танкерами и давления на покупателей возможно. Ее главный импортер Китай, но покупает он ее через Сингапур и Малайзию, на которые надавить возможно. Но сделать это по силам только США, которым сейчас совсем не нужен рост нефтяных котировок.

Единственная страна, которая может сейчас уменьшить экспорт нефти на мировой рынок — это Россия. С одной стороны, поддерживать действующую власть в США нам смысла нет, дорогая нефть нам выгодна, кроме того, для нас есть смысл поддержать высокий уровень нефтепереработки. С другой стороны санкционное давление на наш нефтяной экспорт растет.

Как отмечает эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто, при усилении санкций против нашего топливного сектора и ввода вторичных санкций возможности покупать российскую нефть будут снижаться, что приведет к росту цены на черное золото в два раза. Страны ОПЕК придерживаются общей с Россией политики добычи энергоресурсов и не стоит ожидать от них удовлетворения спроса на нефть со стороны стран G7. Поэтому на западных площадках из-за появившегося ими же сделанного дефицита цены будут расти. Возможно, в скором времени мы увидим обновления максимальных значений в 2008 году в 128 долларов США.