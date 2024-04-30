Эксперты рассказали, при каких условиях нефть подорожает до 100 долларов за баррель

И все же вероятность поднятия цен до 100 долларов существует. По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, это может произойти в случае неожиданной геополитической эскалации или рисках нарушения поставок нефти на мировой рынок от крупных экспортеров, например, из Ирана.
Если разбираться более подробно, то даже очередной обмен ударами Израиля и Ирана едва ли приведет к серьезному росту котировок. Рынок уже привык, что на Ближнем Востоке очень неспокойно. Куда уж дальше, если фактически перекрыт проход из Средиземного моря в Индийский океан через Суэцкий канал и Красное море, а нефтяным танкерам приходится теперь огибать Африку.
Но вот если эскалация выйдет на новый уровень, к примеру Израиль ударит по нефтяной инфраструктуре Ирана, то роста котировок не избежать. Тем более это произойдет, если Иран перекроет Ормузский пролив, через который на мировой рынок попадает свыше 20% потребляемой нефти.
Что касается прекращения поставок иранской нефти, то этот сценарий едва ли осуществим. Иран и так под санкциями. Немного снизить экспорт нефти из страны за счет более жесткого мониторинга за танкерами и давления на покупателей возможно. Ее главный импортер Китай, но покупает он ее через Сингапур и Малайзию, на которые надавить возможно. Но сделать это по силам только США, которым сейчас совсем не нужен рост нефтяных котировок.
Единственная страна, которая может сейчас уменьшить экспорт нефти на мировой рынок — это Россия. С одной стороны, поддерживать действующую власть в США нам смысла нет, дорогая нефть нам выгодна, кроме того, для нас есть смысл поддержать высокий уровень нефтепереработки. С другой стороны санкционное давление на наш нефтяной экспорт растет.
Как отмечает эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто, при усилении санкций против нашего топливного сектора и ввода вторичных санкций возможности покупать российскую нефть будут снижаться, что приведет к росту цены на черное золото в два раза. Страны ОПЕК придерживаются общей с Россией политики добычи энергоресурсов и не стоит ожидать от них удовлетворения спроса на нефть со стороны стран G7. Поэтому на западных площадках из-за появившегося ими же сделанного дефицита цены будут расти. Возможно, в скором времени мы увидим обновления максимальных значений в 2008 году в 128 долларов США.