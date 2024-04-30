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ЦБ за I квартал выявил 1 787 субъектов нелегальной деятельности

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Банк России за I квартал выявил 1 787 субъектов нелегальной деятельности, что на 54% больше, чем годом ранее. В квартальном выражении рост количества всех выявленных субъектов нелегальной деятельности не превышает 15%, сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

Источник: РИА "Новости"

«За I квартал 2024 года было выявлено 1 787 субъектов нелегальной деятельности. Из них 728 с признаками финансовых пирамид (интернет-проекты, ООО, ИП); 746 с признаками нелегальных кредиторов; 298 с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Это на 54% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В основном увеличение количества выявленных нелегальных субъектов произошло за счет роста предложений в онлайн-сегменте», — сообщили в ЦБ.

Тем не менее, отмечает регулятор, по сравнению с IV кварталом 2023 года рост количества всех выявленных субъектов нелегальной деятельности не превышает 15%.

Также, по данным Банка России, по сравнению с концом прошлого года на 34% увеличилось количество выявленных нелегальных кредиторов, количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг — рост на 37%, количество выявленных финансовых пирамид почти не изменилось.

«Информация обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности на финансовом рынке направляется в МВД, в ФАС, в Генеральную прокуратуру и в региональные прокуратуры для принятия мер, в том числе по блокировке сайтов, страниц в социальных сетях, каналов в мессенджерах», — сообщили в ЦБ.