ЦБ за I квартал выявил 1 787 субъектов нелегальной деятельности

«За I квартал 2024 года было выявлено 1 787 субъектов нелегальной деятельности. Из них 728 с признаками финансовых пирамид (интернет-проекты, ООО, ИП); 746 с признаками нелегальных кредиторов; 298 с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Это на 54% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В основном увеличение количества выявленных нелегальных субъектов произошло за счет роста предложений в онлайн-сегменте», — сообщили в ЦБ.