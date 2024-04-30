ЦБ в I квартале зафиксировал на 70% больше интернет-проектов с признаками финпирамид

«На 70% больше зафиксировано интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Почти 99% (721 субъект из 728 выявленного) привлекали деньги граждан под видом инвестиций. Схемы создаются на непродолжительное время, активно раскручиваются в соцсетях и каналах в Telegram. Взносы привлекают через банковские карты физических лиц или в криптовалюте. Доступ к подобным ресурсам ограничивался Генеральной прокуратурой по заявлениям Банка России в течение трех-пяти рабочих дней», — указал регулятор.
По данным ЦБ, нелегальных кредиторов в указанный период было выявлено на 48% больше. Из 746 субъекта 62 организации незаконно использовали в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности, это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Доля компаний и проектов, продвигавших услуги только через интернет, составила 73% — увеличение более чем в 2,5 раза. Для продвижения своих услуг нелегальные организации в основном используют страницы в социальных сетях, преимущественно «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (большинство нелегальные форекс-дилеры) выявлено на 46% больше после снижения числа предложений от иностранных и псевдо-иностранных форекс-дилеров в прошлом году. «Увеличение количества нелегальных профучастников рынка ценных бумаг произошло на фоне “привыкания” потенциальных клиентов к использованию криптовалют в расчетах (для перечисления средств)», — отмечает регулятор.