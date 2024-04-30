ЦБ в I квартале зафиксировал на 70% больше интернет-проектов с признаками финпирамид

По данным ЦБ, нелегальных кредиторов в указанный период было выявлено на 48% больше. Из 746 субъекта 62 организации незаконно использовали в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности, это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Доля компаний и проектов, продвигавших услуги только через интернет, составила 73% — увеличение более чем в 2,5 раза. Для продвижения своих услуг нелегальные организации в основном используют страницы в социальных сетях, преимущественно «Одноклассники» и «ВКонтакте».