ЦБ рассказал об основных схемах нелегальных кредиторов и создателей финансовых пирамид

В Банке России также рассказали, что в настоящее время модель классической финансовой пирамиды трансформировалась, в основном эти схемы представляют собой анонимные интернет-ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями, которые публично привлекают средства в сомнительные проекты, обещая при этом гарантированный доход. «Такая тенденция набирала обороты в течение последних полутора лет. И, хотя ограничение доступа к сайтам финансовых пирамид происходит в короткие сроки, все же этого недостаточно для купирования основной проблемы — появления большого количества недобросовестных инвестиционных предложений», — указали в ЦБ.