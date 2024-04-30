Билл Гейтс управляет Microsoft, не имея должности в компании

По данным журналистов, Гейтс сохраняет активную роль в корпоративной жизни компании, предоставляя консультации по стратегическим вопросам, участвуя в анализе продуктов, а также в процессе найма ключевых руководителей и поддержания важных партнерских связей, в том числе с главой OpenAI Сэмом Альтманом.
В прошлом году Microsoft анонсировала внедрение в собственную поисковую систему Bing технологии искусственного интеллекта, которая впоследствии была переименована в Copilot. Согласно источникам, Билл Гейтс сыграл ключевую роль в разработке и внедрении этого решения.
Текущий глава Microsoft Сатья Наделла и высшее руководство компании высоко ценят мнение Билла Гейтса и принимают его во внимание при внесении крупных изменений в корпорацию. С началом партнерства с OpenAI Билл Гейтс регулярно получал презентации о ключевых достижениях и вызовах от Сэма Альтмана.
Отмечается, что на данный момент Билл Гейтс поддерживает тесные связи с Сэмом Альтманом, который регулярно посещает его дом. Инсайдеры утверждают, что влияние Билла Гейтса на Microsoft простирается далеко за пределы его взаимодействия с OpenAI. В прошлом Билл Гейтс лично заявил, что проводит около 10% своего времени в Редмонде, консультируя Microsoft по стратегии развития продуктов.