Билл Гейтс управляет Microsoft, не имея должности в компании

Отмечается, что на данный момент Билл Гейтс поддерживает тесные связи с Сэмом Альтманом, который регулярно посещает его дом. Инсайдеры утверждают, что влияние Билла Гейтса на Microsoft простирается далеко за пределы его взаимодействия с OpenAI. В прошлом Билл Гейтс лично заявил, что проводит около 10% своего времени в Редмонде, консультируя Microsoft по стратегии развития продуктов.