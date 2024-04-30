BBI: состояние Маска выросло на $37 млрд на фоне сотрудничества с Baidu

Только 29 апреля состояние Илона Маска увеличилось на $18,5 млрд и составило $201,5 млрд, следует из рейтинга Bloomberg. При этом в тот же день акции Tesla росли на 17,76%.
28 апреля Илон Маск прибыл в Китай и встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, миллиардер договорился о сотрудничестве с Baidu. Совместно с китайской компанией Tesla будет разрабатывать картографические и навигационные системы для внедрения программы автономного вождения FSD.
Как отмечало агентство, системы автономного вождения и помощи водителю становятся все более распространенными в Китае. На фоне этого Tesla столкнулась с жесткой конкуренцией в стране, доля компании на автомобильном рынке Китая сократилась с 10,5% в первом квартале 2023 года до 6,7% в четвертом квартале.