BBI: состояние Маска выросло на $37 млрд на фоне сотрудничества с Baidu

Как отмечало агентство, системы автономного вождения и помощи водителю становятся все более распространенными в Китае. На фоне этого Tesla столкнулась с жесткой конкуренцией в стране, доля компании на автомобильном рынке Китая сократилась с 10,5% в первом квартале 2023 года до 6,7% в четвертом квартале.