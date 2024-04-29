В Турции сообщили, что Исламский банк развития выделит стране кредит в $6,3 млрд

О переговорах Турции с ВБ стало известно вскоре после прошедших 31 марта выборов в местные органы власти, накануне которых в оппозиции утверждали о заключении Анкарой кредитной сделки с Международным валютным фондом (МВФ). Центр по противодействию дезинформации администрации президента Турции опроверг такие утверждения, заявив, что у властей нет планов брать кредиты у МВФ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара выплатила долги МВФ в 2013 году и более не намерена подписывать с ним кредитные соглашения.