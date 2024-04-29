Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции сообщили, что Исламский банк развития выделит стране кредит в $6,3 млрд

Глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек отметил, что финансирование будет выделено на поддержку проектов в сферах образования, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, энергетики.

Источник: Reuters

СТАМБУЛ, 29 апреля. /ТАСС/. Исламский банк развития — международная финансовая организация, расположенная в Саудовской Аравии, — выделит Турции в 2024—2026 годах кредит в размере $6,3 млрд. Об этом сообщил по итогам переговоров в Эр-Рияде глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек.

«Финансирование будет выделено на поддержку проектов в сферах образования, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, энергетики в рамках реализуемой Турцией среднесрочной программы экономического развития», — приводит слова министра телеканал TRT Haber.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк (ВБ) выделил Турции дополнительно $18 млрд на инвестиционные проекты. Всего по линии ВБ Турция на реализацию среднесрочной программы развития в течение пяти лет получит $35 млрд.

О переговорах Турции с ВБ стало известно вскоре после прошедших 31 марта выборов в местные органы власти, накануне которых в оппозиции утверждали о заключении Анкарой кредитной сделки с Международным валютным фондом (МВФ). Центр по противодействию дезинформации администрации президента Турции опроверг такие утверждения, заявив, что у властей нет планов брать кредиты у МВФ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара выплатила долги МВФ в 2013 году и более не намерена подписывать с ним кредитные соглашения.