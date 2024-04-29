В МВФ заявили, что мировой экономике грозит период слабого роста

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что мировой экономике угрожает период слабого роста. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе.
«Наш доклад о перспективах развития мировой экономики показывает, что она возвращается к достаточно слабой тенденции роста. Экономика США все еще, как представляется, движется вперед на всех парах, однако маловероятно, что это будет длиться долго. В Китае перспективы [дальнейшего роста] омрачаются вопросами, относящимися к рынку недвижимости. В Европе рост производительности труда отстает, отражая значительно менее объемные инвестиции в новые технологии, чем в Соединенных Штатах», — сказала глава фонда.
«Проблемой номер один» является уже упомянутый слабый рост, пояснила Георгиева. Кроме того, уточнила она, «проблемой номер два» стало «очень тяжелое бремя государственного долга».
При этом Георгиева в очередной раз предупредила о фрагментации мировой экономики, усиливающейся из-за нынешних геополитических потрясений. «Марширует ли человечество вперед единым фронтом? Совсем нет», — заявила руководитель МВФ. По ее словам, в формировании глобальной экономической политики «необходимы спокойный голос, ясный ум и устойчивый темперамент».
Комментируя проблему инфляции в Европе, она выразила мнение, что политика Европейского центрального банка сработала. Темпы инфляции на континенте снизились, «и в Европе нет глубоких рецессий», отметила Георгиева. «Однако никогда не следует забывать, что последняя миля может быть самой сложной», — подчеркнула она. Проблема инфляции в Европе еще окончательно не решена, убеждена глава МВФ.