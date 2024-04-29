В МВФ заявили, что мировой экономике грозит период слабого роста

«Наш доклад о перспективах развития мировой экономики показывает, что она возвращается к достаточно слабой тенденции роста. Экономика США все еще, как представляется, движется вперед на всех парах, однако маловероятно, что это будет длиться долго. В Китае перспективы [дальнейшего роста] омрачаются вопросами, относящимися к рынку недвижимости. В Европе рост производительности труда отстает, отражая значительно менее объемные инвестиции в новые технологии, чем в Соединенных Штатах», — сказала глава фонда.