Индия нарастила оборонный экспорт в 35 раз за 10 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апреля. /ТАСС/. Индия увеличила экспорт вооружений и оборонной продукции в 35 раз с 2014 года, когда к власти пришло правительство премьера Нарендры Моди, и намерена и дальше наращивать его. Об этом заявил министр обороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх, выступая на предвыборном митинге в Ахмадабаде.