Turkish Airlines намерена приобрести у Airbus и Boeing 235 самолетов

Десятилетний план развития Turkish Airlines предусматривает увеличение авиапарка компании почти на 600 самолетов. В декабре 2023 года Turkish Airlines объявила о договоренности с Airbus по приобретению у европейского производителя 355 самолетов (A312 Neo, A350−900, A350−1000, A350F) на сумму в размере $70 млрд.