Turkish Airlines намерена приобрести у Airbus и Boeing 235 самолетов

СТАМБУЛ, 29 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines ведет переговоры с авиапроизводителями Airbus и Boeing о приобретении у них 235 самолетов в рамках стратегии развития. Об этом сообщил председатель совета директоров национального перевозчика Турции Ахмет Болат.
«Мы ведем переговоры с Airbus и Boeing по 235 самолетам», — сказал он встрече в Стамбуле с участием представителей компаний Airbus и Rolls-Royce.
Десятилетний план развития Turkish Airlines предусматривает увеличение авиапарка компании почти на 600 самолетов. В декабре 2023 года Turkish Airlines объявила о договоренности с Airbus по приобретению у европейского производителя 355 самолетов (A312 Neo, A350−900, A350−1000, A350F) на сумму в размере $70 млрд.
Авиапарк Turkish Airlines сейчас насчитывает 440 самолетов, в основном нового поколения (Airbus и Boeing). Компания является одним из ведущих в мире авиаперевозчиков.