Турция рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в течение года

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией «Росатом». Проект «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.