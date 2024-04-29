Соблюдаем рост: консенсус-прогноз показал повышение ВВП на 2,5−3%

При этом вызовом станет дефицит кадров, санкционное давление и сворачивание ипотечных госпрограмм, которые поддерживают и застройщиков, и множество смежных отраслей.
Что поддержит экономику РФ в 2024 году
Все 11 опрошенных «Известиями» аналитиков из банков, рейтинговых агентств, университетов и финансовых организаций сошлись во мнении, что ВВП в 2024 году ждет рост. Пятеро экономистов считают, что показатель будет 3% или более. Еще по трое респондентов ждут, что он окажется в диапазоне 2−3% и 1,5−2% соответственно. Среднее значение консенсус-прогноза — 2,5%.
Самую позитивную оценку дали в Freedom Finance Global — 3,5−3,7%. А самую негативную — в «Финаме» (+1,5−1,7%). При этом там подчеркнули, что ожидания могут быть пересмотрены в сторону улучшения.
В последние недели свои оценки пересмотрели и российские власти, и международные организации. Согласно апрельскому прогнозу Минэка, экономика вырастет на 2,8% по итогам 2024-го (до этого данные были скромнее — на 2,3%). ЦБ 26 апреля также улучшил свои ожидания до 2,5−3,5% (с 1−2%). При этом президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в апреле заявил, что показатель может прибавить более 3% по итогам 2024-го.
Что касается иностранных экспертов, то в апреле Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по ВВП РФ в этом году до 3,2% (в январе ожидалось 2,6%), а Всемирный банк — с 1,6 до 2,2%.
Ключевыми факторами для динамики ВВП в 2024-м будет уровень госрасходов, а также инфляция и ставка ЦБ, пояснил директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов. Он добавил: кроме того, важную роль будут играть перспективы налоговой политики, цены на нефть и санкционное давление.
Экономический рост в ближайшие два года может оказаться выше, если ужесточение геополитической напряженности приведет к сильному повышению нефтяных цен (например, до $110 за баррель), согласен научный сотрудник института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.
— Очень сильный импульс для роста еще в 2023 году обеспечили инвестиции государства — как гособоронзаказ, так и вложения в локализацию производства гражданской продукции для импортозамещения. Благодаря этому, а также уходу с рынка иностранных конкурентов российская промышленность может расти еще как минимум года три, — полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
В свою очередь, это требует создания новых рабочих мест и привлечения квалифицированных специалистов, что способствует увеличению зарплат и росту платежеспособного спроса населения, заявила она.
— Конечный спрос остается наиболее значимым фактором для ВВП, который, в свою очередь, зависит от уровня процентных ставок в экономике и вектора бюджетной политики. Если ЦБ снизит размер ключевой к концу года до 12−13%, это будет заметной поддержкой для темпов роста, — заявил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Впрочем, по итогам апрельского заседания по ключевой Банк России дал понять, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится еще надолго. Регулятор повысил прогноз по среднегодовой ставке до диапазона 15−16%. Это значит, что даже к концу года ключевая вряд ли опустится ниже 13,5−14,5%, писали ранее «Известия».
С какими рисками может столкнуться экономика России
Во II квартале может произойти резкое торможение положительной динамики ВВП на фоне высокой базы прошлого года, а также из-за усиления влияния жесткой денежно-кредитной политики, которое происходит с лагом, допустил главный аналитик ПСБ Денис Попов.
Замедление темпов роста экономики в 2024—2025 годах возможно при дальнейшем ужесточении санкций, особенно в области продажи энергоресурсов на экспорт, а также при проблемах с платежами, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. С начала 2024-го трудности в проведении трансакций возникли сразу с рядом крупных банков Китая, а также Турции и Казахстана. Поэтому требуется выстраивать долгосрочные связи с зарубежными партнерами, резюмировал эксперт.
Также угроза — нехватка трудовых ресурсов, считает Сергей Гришунин. В связи с этим необходимо сконцентрироваться на создании благоприятного предпринимательского климата, повышении производительности труда и цифровизации основных отраслей.
Проблему дефицита кадров признают на самом высоком уровне. В конце апреля Владимир Путин заявил, что нехватку нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции. Он отметил, что во многих отраслях экономики, в том числе социальной и промышленной, потребуются модернизация, ввод в использование вычислительных данных и роботов.
Также среди угроз — существенное снижение госрасходов и одновременное повышение налогов и пошлин, отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в РФ необходимо провести «налоговую донастройку». Он подчеркнул, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая.
Еще один риск — потенциальные проблемы в мировой экономике, добавил Антон Табах. В апреле о вызовах, связанных с ее замедлением, также говорил глава Минэка Максим Решетников. Если это произойдет, то спрос на российские энергоресурсы за рубежом снизится, что повлечет за собой негативные последствия для компаний и бюджета.
Основной внешней угрозой для РФ остается сильное и продолжительное снижение мировых цен на нефть, которое пока выглядит крайне маловероятным, считает первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.
Также на динамику ВВП может повлиять сокращение числа ипотечных госпрограмм, полагает зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. Минфин уже выступил за сворачивание льготной ипотеки на новостройки и программы для IT-специалистов (1 июля и 31 декабря 2024-го соответственно), писали ранее «Известия». При этом льготы стимулировали не только рынок недвижимости, но и сопутствующие отрасли, пояснил Антон Павлов.
В целом же экономика России демонстрирует заметную устойчивость к жестким монетарным условиям и внешним геополитическим ограничениям, отметила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Это объясняется высокими расходами госбюджета и ростом инвестиций на фоне активного развития импортозамещения, пояснила она.
Как отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance, Россия показала, что способна быстро преодолевать внешние вызовы и восстанавливаться от шоков за год или даже меньше, хотя раньше на преодоление последствий экономических кризисов у страны уходили годы.