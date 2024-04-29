Соблюдаем рост: консенсус-прогноз показал повышение ВВП на 2,5−3%

В последние недели свои оценки пересмотрели и российские власти, и международные организации. Согласно апрельскому прогнозу Минэка, экономика вырастет на 2,8% по итогам 2024-го (до этого данные были скромнее — на 2,3%). ЦБ 26 апреля также улучшил свои ожидания до 2,5−3,5% (с 1−2%). При этом президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в апреле заявил, что показатель может прибавить более 3% по итогам 2024-го.