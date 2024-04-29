«Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили Кремлю более 800 миллионов евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше довоенного уровня», — говорится в материале.
Как уточняется, европейские банки Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP отчитались, что их совокупная прибыль в 2023 году составила более трех миллиардов евро, что втрое больше чем в 2021 году. В результате такого скачка прибыльности банки заплатили около 800 миллионов евро налогов по сравнению с 200 миллионами евро в 2021 году.
При этом более половины налоговых выплат в 2023 году приходится на австрийский Raiffeisen Bank International. Проанализировав вакансии этого банка в России, издание сделало вывод, что у него есть «амбициозные планы» по «многократному расширению активной клиентской базы».
В материале подчеркивается, что выплата налогов европейскими банками является примером того, как иностранные компании, остающиеся в России, помогают ей «поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции».
При этом иностранные кредиторы выиграли не только от повысившейся процентной ставки, но и от международных санкций в отношении российских банков, полагает газета. «Эти меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране», — поясняет издание.
В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу «дочки» более вероятным сценарием, чем ее выделение в отдельную структуру.
В марте глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что иностранным компаниям, ушедшим из России, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран. По его словам, часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента.
В феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.