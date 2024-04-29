Переплата по ипотеке в России вырастет более чем в два раза

«Сейчас на фоне рисков завершения ипотеки с господдержкой интерес к ней достаточно высок. Ее доля среди всех жилищных кредитов на первичном рынке сейчас превышает 40%, в сегменте загородной недвижимости — 10,2%. Главная особенность этой программы в том, что она практически не имеет ограничений в отношении заемщиков как другие льготные программы и это единственная программа, которая позволяет кредитовать строительство индивидуального дома собственными силами», — говорит исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.
Для тех, кто не попадает под условия других льготных ипотечных программ или планировал строительство индивидуального дома собственными силами, завершение ипотеки с господдержкой существенно снизит доступность кредитов.
По словам эксперта, при стоимости строительства дома или бюджете покупки квартиры 5 млн рублей, первоначальном взносе 30,1%, сроке кредитования 30 лет и ставке по ипотеке с господдержкой 8% платеж по такому кредиту составляет всего 25 645 рублей. При таких же условиях кредита, но под рыночную стандартную ставку 16,3%, которая есть сейчас, ежемесячный платеж будет выше на 86,6% и составит — 47 846 рублей, а общая переплата да весь период пользования кредитом вырастет на 139%, или в 2,39 раза.
«Для тех, кто не попадает под условия других льготных ипотечных программ по покупке квартиры или был нацелен взять кредит на строительство дома собственными силами, доступность заемных средств очень резко снизится, чтобы получить тот же размер ежемесячных платежей как по ипотеке с господдержкой, при нынешней стандартной ставке 16,3% конечная цена квартиры или строящегося дома должна быть ниже почти на треть», — подытожила Дыдалина.
25 апреля сообщалось, что в конце 2023 года на Москву приходилось 23% выдач льготной ипотеки с господдержкой по всем регионам России, в I квартале 2024 года доля столицы снизилась до 5%. По информации экспертов, активность на ипотечном рынке в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизилась на 30%.