Переплата по ипотеке в России вырастет более чем в два раза

По словам эксперта, при стоимости строительства дома или бюджете покупки квартиры 5 млн рублей, первоначальном взносе 30,1%, сроке кредитования 30 лет и ставке по ипотеке с господдержкой 8% платеж по такому кредиту составляет всего 25 645 рублей. При таких же условиях кредита, но под рыночную стандартную ставку 16,3%, которая есть сейчас, ежемесячный платеж будет выше на 86,6% и составит — 47 846 рублей, а общая переплата да весь период пользования кредитом вырастет на 139%, или в 2,39 раза.