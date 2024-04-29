Nikkei: курс японской валюты к доллару опустился до минимального значения за 34 года

Главным фактором продолжающегося падения иены остается сохраняющийся разрыв в учетных ставках со странами Запада, где они повышались для борьбы с инфляцией. В Японии же, которая на протяжении десятилетий боролась с негативным воздействием дефляции, власти и регулятор настроены на достижение целевого показателя по инфляции в 2%, для чего стимулируют экономику, в том числе благодаря низким ставкам. Это делает вложения в активы, номинированные в долларах и евро, более выгодными, чем инвестиции в продукты, номинированные в иенах.
19 марта японский регулятор впервые за много лет отказался от практики отрицательной ставки и вывел ее на уровень от 0% до 0,1%, однако, как считают эксперты, темпы ее дальнейшего повышения будут незначительными.
На фоне продолжающегося ослабления иены внимание инвесторов приковано к тому, пойдут ли японские финансовые власти на валютную интервенцию. Ранее министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что не исключает никаких мер для борьбы с чрезмерными валютными колебаниями. Однако, по словам экспертов, эти меры могут быть эффективны для борьбы со спекулятивными колебаниями и не повлияют на фундаментальные причины ослабления иены.