Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Казахстана отреагировал на отказ большинства местных банков обслуживать карты «Мир»

В пресс-службе регулятора заявили, что «для трансграничных расчетов доступны и другие опции проведения финансовых операций».

Источник: РИА "Новости"

Банки в Казахстане сами решают, обслуживать ли им российские карты «Мир» и другие иностранные платежные системы, сообщили Daily Storm в пресс-службе Национального банка республики.

«Решение о создании либо расширении сотрудничества по оказанию платежных услуг, в том числе по участию в иностранных платежных системах, банки принимают самостоятельно, исходя из рыночных условий, с учетом оценки собственных рисков и экономической целесообразности», — сказали в пресс-службе регулятора, отвечая на вопросы о решении проблем с картами «Мир» и планах создания единого механизма взаиморасчетов с РФ.

В Национальном банке также заявили, что помимо карт «Мир» в Казахстане «для трансграничных расчетов доступны и другие опции проведения финансовых операций».

3 апреля «Интерфакс-Казахстан» писал, что большинство банков в республике отказались от обслуживания карт «Мир» из-за санкций США против российской Национальной системы платежных карт — оператора платежной системы. Соединенные Штаты ввели ограничения в конце февраля.

Тогда же, в начале апреля, стало известно, что национальная платежная система Киргизии «Элкарт» также прекратит обслуживание карт «Мир». Оператор принял такое решение во избежание вторичных санкций со стороны США.