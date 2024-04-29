Нацбанк Казахстана отреагировал на отказ большинства местных банков обслуживать карты «Мир»

Банки в Казахстане сами решают, обслуживать ли им российские карты «Мир» и другие иностранные платежные системы, сообщили Daily Storm в пресс-службе Национального банка республики.
«Решение о создании либо расширении сотрудничества по оказанию платежных услуг, в том числе по участию в иностранных платежных системах, банки принимают самостоятельно, исходя из рыночных условий, с учетом оценки собственных рисков и экономической целесообразности», — сказали в пресс-службе регулятора, отвечая на вопросы о решении проблем с картами «Мир» и планах создания единого механизма взаиморасчетов с РФ.
В Национальном банке также заявили, что помимо карт «Мир» в Казахстане «для трансграничных расчетов доступны и другие опции проведения финансовых операций».
3 апреля «Интерфакс-Казахстан» писал, что большинство банков в республике отказались от обслуживания карт «Мир» из-за санкций США против российской Национальной системы платежных карт — оператора платежной системы. Соединенные Штаты ввели ограничения в конце февраля.
Тогда же, в начале апреля, стало известно, что национальная платежная система Киргизии «Элкарт» также прекратит обслуживание карт «Мир». Оператор принял такое решение во избежание вторичных санкций со стороны США.