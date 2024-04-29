Нацбанк Казахстана отреагировал на отказ большинства местных банков обслуживать карты «Мир»

«Решение о создании либо расширении сотрудничества по оказанию платежных услуг, в том числе по участию в иностранных платежных системах, банки принимают самостоятельно, исходя из рыночных условий, с учетом оценки собственных рисков и экономической целесообразности», — сказали в пресс-службе регулятора, отвечая на вопросы о решении проблем с картами «Мир» и планах создания единого механизма взаиморасчетов с РФ.