Мощный рывок: юань обогнал иену в международных расчетах через SWIFT

Минимальное значение юаня в этом году достигало 12,09 рубля, отмечает финансовый советник, преподаватель экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Кузнецова. Оно фиксировалось в январе. При этом уже в апреле стоимость китайской валюты поднялась до 13,04 рубля. В последний раз такое значение наблюдалось в декабре прошлого года.