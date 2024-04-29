Мощный рывок: юань обогнал иену в международных расчетах через SWIFT

Китайская валюта оказалась на четвертом месте. С чем связан успех китайской валюты — в материале «Известий».
Впечатляющий рост
Доля юаня в расчетах через международную систему SWIFT в марте побила исторический рекорд, достигнув 4,7%. Стоимость платежей в китайской валюте увеличилась на 25,44% по сравнению с февралем 2024 года.
Доллар сохранил позиции лидера, увеличив долю в марте с 46,56 до 47,37%. Доля евро в марте снизилась с 23,25 до 21,93%. В тройку лидеров также вошел британский фунт. Его доля составила 6,57%, снизившись с уровня в 6,9%, фиксировавшегося в феврале. Таким образом Китай оказался на четвертом месте в мировых платежах, обогнав японскую иену.
Предыдущий рекорд китайской валюты в расчетах через SWIFT фиксировался в ноябре прошлого года. Тогда юань поднялся до 4,61%. При этом еще в марте 2023 года данный показатель составлял 2,26%.
Доля юаня в мировых платежах за исключением еврозоны оценивается в 3,18%. По этому показателю китайская валюта занимает пятое место.
Примечательно, что данные, представленные SWIFT, не учитывают Россию, указывает экономист Егор Сусин. Между тем РФ, по его оценке, является вторым после Гонконга юаневым центром с объемом депозитов более 0,5 трлн юаней. Кредиты и облигации оцениваются приблизительно в ту же сумму. Доля юаня во внешней торговле составляет около 40%.
«Далеко не все расчеты в юанях SWIFT видит, что очень хорошо отражается в их оценке долей крупнейших офшорных центров юаня», — обращает внимание эксперт.
Успехи в цифрах
Свои данные, касающиеся платежей в юанях, опубликовал и Китай. Входящие и исходящие платежи в национальной валюте оказались рекордными и составили $319 и $330 млрд соответственно.
КНР сохраняет положительное сальдо платежей в долларах (+$198 млрд в год), однако сальдо в остальной иностранной валюте оказалось не столь внушительным (+$23 млрд в год). В свою очередь, сальдо платежей в юане является отрицательным (-$123 млрд в год). Китай постепенно расширяет объем своей валюты и ликвидность на офшорном рынке.
Минимальное значение юаня в этом году достигало 12,09 рубля, отмечает финансовый советник, преподаватель экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Кузнецова. Оно фиксировалось в январе. При этом уже в апреле стоимость китайской валюты поднялась до 13,04 рубля. В последний раз такое значение наблюдалось в декабре прошлого года.
В будущем, по прогнозу эксперта, юань может пробить значение в 13,04 рубля, повысившись до 13,10 рубля. Однако затем пойдет на снижение.
— Важно отметить, что юань повторяет курс доллара к рублю, и в данный момент времени курс и доллара, и юаня перепродан. Для его стабилизации нужно ждать новых важных событий, направленных на укрепление рубля, — полагает Кузнецова.
Активная экспансия
Юань зарабатывает себе очки в основном за счет мощной экономики КНР и поддержки курса национальной валюты со стороны Народного банка Китая, отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Считается, что юань противопоставлен доллару США как перспективный соперник.
Он становится мировой валютой благодаря грамотной финансово-промышленной и инвестиционной политике руководства Поднебесной, согласен координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.
— Например, став одним из крупнейших производителей меди и алюминия, грамотно вложив инвестиции в никелевую промышленность Индонезии и расширив сотрудничество с Россией, Китай занял место основного игрока на рынке цветных металлов. Он может устанавливать цены, что укрепляет позиции национальной валюты в мире, — убежден парламентарий.
По мнению Потавина, ключевую роль в продвижении юаня сыграли санкции, в результате которых российские платежи в долларах и евро, проводимые через SWIFT, оказались заблокированы.
— Российский бизнес вынужденно перешел на расчеты в юанях, поскольку Китай стал ключевым торговым партнером, а прочие мировые валюты для России теперь стали либо недружественными, либо недостаточно надежными и ликвидными, — подчеркивает эксперт.
Присоединилась к торговле юанем и часть Глобального Юга, подтверждает аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.
— Если раньше рассчитаться за поставки в юанях можно было только с КНР, то теперь и ряд других российских экспортеров готов принимать платежи в китайской валюте, — обращает внимание он.
Развивающееся сотрудничество России и Китая, по словам Гаврилова, формирует экономический базис, основанный в том числе на прямых расчетах в национальных валютах, взаимном обеспечении продовольственной независимости, поставках энергоносителей и сельхозпродукции, развитии транспортных коридоров между странами
Частичная юанизация торговых отношений между Москвой и Пекином способствует высоким темпам роста товарооборота, считает депутат. В 2023 году, по данным парламентария, он составил 18 трлн рублей. К 2030 году его планируют увеличить до 35 трлн рублей.
Неидеальный вариант
За последние годы доля юаня в глобальных платежах в системе SWIFT выросла, однако это может оказаться временным явлением, указывает Александр Потавин. Роль китайской валюты в финансировании торговли уже начала снижаться в 2024 году.
— В этой связи пока слишком рано списывать со счетов доллар в качестве платежного средства и ключевой резервной валюты, — полагает аналитик.
Среди проблем юаня Анатолий Трифонов выделяет пониженную ликвидность, неплавающий курс и слабую инвестиционную привлекательность. Юань остается именно торговой валютой, его популярность растет за счет доли КНР в мировых продажах.
Для России переход на расчеты в нацвалютах, приведший к избавлению от долларовой зависимости, оказался положительным. Страна смогла повысить значимость рубля. В дальнейшем, по прогнозу Сергея Гаврилова, национальные валюты удастся использовать в кредитовании, а также на фондовых рынках РФ, КНР и других стран БРИКС. Всё это поспособствует промышленной модернизации России.
При этом юанизация российского рынка снижает возможности для зарубежных инвестиций и транснациональных расчетов, предупреждает Трифонов. Большинство стран продолжают торговлю в долларах и евро, напоминает он.
— Хотя юань и стал распространенной валютой на российском рынке, в мире его доля остается небольшой — он уступает не только доллару и евро, но и британскому фунту. Для роста мировой распространенности юаня необходима последовательная политика со стороны властей, — подчеркивает эксперт. Однако Китай, по его мнению, предпочитает управляемый юань, а не более ликвидный на международной арене.
Тем не менее у китайской валюты есть все шансы добиться успеха в стремлении потеснить доллар, уверен Гаврилов. Популяризация юаня крайне важна для сохранения мирового лидерства страны в области производства и торговли, влияющего на укрепление национальной экономики, суверенитета и социально-политической стабильности Китая.